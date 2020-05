Seveso, auto contro un palo: a bordo cinque ragazzi, ferite lievi Erano in cinque sull’auto che è finita contro un palo. È successo a Seveso, protagonisti ragazzi tra i 17 e 23 anni medicati negli ospedali di Monza e Desio.

Sono finiti in cinque all’ospedale con ferite lievi, ma dovranno spiegare perché fossero tutti sulla stessa auto nonostante le disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus. È successo a Seveso, protagonisti dell’incidente cinque ragazzi tra i 17 e 23 anni (due ragazze e tre ragazzi) : lunedì sera , intorno alle 19.30, per cause da accertare hanno perso il controllo dell’auto su cui viaggiavano finendo contro un palo della luce in via Bachelet. Sono stati soccorsi da due ambulanze e dall’automedica, sul posto anche i carabinieri. Sono stati trasportati per accertamenti negli ospedali di Desio e Monza.

