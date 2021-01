Sette farmacie di Lissone, Desio e Seregno confermano la consegna gratuita per due mesi Sette Farmacie comunali dlel’insegna LloydsFarmacia sul territorio delle città di Lissone, Desio e Seregno confermano anche per i mesi di febbraio e marzo il servizio gratuito di consegna di farmaci sul territorio della provincia di Monza e Brianza.

L’emergenza sanitaria non si arresta e LloydsFarmacia rinnova anche nel 2021 l’impegno a offrire alla cittadinanza servizi gratuiti per semplificare l’accesso a farmaci e terapie e offrire consulenze online sui temi di salute, prevenzione e benessere. In particolare, il Gruppo conferma anche per i mesi di febbraio e marzo il servizio gratuito di consegna sul territorio della provincia di Monza e Brianza, accessibile a tutti, in sette Farmacie comunali - LloydsFarmacia sul territorio delle città di Lissone, Desio e una a Seregno (in franchising).

«Fra le nostre priorità, rendere la farmacia e le cure sempre più accessibili, in tutta sicurezza. L’ampia risposta a servizi come la consegna gratuita a domicilio è una concreta testimonianza di quanto possiamo fare, a supporto dei cittadini, in collaborazione con partner importanti che, come noi, hanno a cuore la salute delle persone e la prevenzione. Continuiamo su questa strada, con sempre nuovi servizi che semplificano e agevolano l’accesso alle cure e incentivano l’aderenza terapeutica, in particolare per le cronicità. È un percorso che risulta oggi più che mai necessario», è il commento di Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia.

È anche possibile attivare la consegna domiciliare gratuita o il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ attraverso l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita.

Sono inoltre attivi da gennaio due nuovi servizi: ‘Salta la fila’, attivo in oltre 90 farmacie del Gruppo, permette al cliente di prenotare un appuntamento con il farmacista risparmiando tempo e rendendo la visita in farmacia più efficiente, anche in considerazione degli accessi contingentati imposti dall’emergenza.

‘Consulto medico on line My Clinic’, è offerto invece gratuitamente per tre mesi, ai primi 15.000 utenti possessori di carta club LloydsFarmacia che si registreranno al servizio, attraverso l’App Lloyds.

