Serie B, LIVE di Monza-Cittadella alle 14: 0-0 all’intervallo, in campo solo gli ospiti Duro scontro di testa Pirola-Tounkara, il difensore lascia il campo. Nel prepartita premiato l’ex biancorosso e campione d’Europa Matteo Pessina. Tante assenze per Stroppa, che allo U-Power Stadium cerca di tornare alla vittoria per non attardarsi ulteriormente dalla vetta. Dopo la semifinale playoff che consegnò ai veneti il passaggio del turno, quanti stimoli per i biancorossi

L’attacco biancorosso non pervenuto. Gytkjaer, Ciurria e Valoti - più alto a sinistra rispetto quanto faccia Colpani sulla sinistra - praticamente assenti. Cosa che invece non accade quando ci si sposta in difesa, con Di Gregorio protagonista numero uno della giornata con tre parate da copertina e un palo a fermare un Cittadella veloce, alto, costante nel portare pressione al portatore di palla. Troppo poco Monza per poter impensierire gli ospiti, che dopo questi primi 45 minuti rientrano negli spogliatoi con un bottino molto più scarno di quel che avrebbero potuto aspettarsi. Trauma cranico per Pirola nello scontro aereo con Tounkara.



45’’t+4- Tounkara ancora con irruenza su Caldirola, che prende fallo in difesa. Finisce qui il primo tempo



45’pt+2- Benedetti dalla bandierina, dall’altra parte, Paletta pulisce l’area. Fallo di sfondamento ai danni di Caldirola



45’pt- Tounkara prende il fondo sulla sinistra, mette in mezzo per l’accorrente Okwonkwo che strozza troppo il sinistro. Rovesciamento di fronte e quarto angolo Monza



44’- Terzo tiro dalla bandierina per il Monza, ma nessuno è pronto a trovare l’impatto. Intanto saranno quattro i minuti di recupero



42’pt- Intanto Pirola è stato trasportato in ospedale per trauma cranico



41’pt- Nuova interruzione nell’ultimo minuto, questa volta per un colpo subito dall’ex Vita



40’pt- Il Monza si prende un altro grosso rischio, con Caldirola che lascia sfilare per l’uscita di Di Gregorio. Per poco sulla palla non si fionda Tounkara



38’pt- Ultimi minuti del primo tempo, il Monza non ha ancora tirato in porta e si è appellata in almeno tre circostanze a un Di Gregorio da serie A per restare in piedi. Quando il portiere non ci è arrivato, ci ha pensato il palo a bloccare il Cittadella



35’pt- Punizione ora dai 30 metri per il Cittadella. Sulla palla Antonucci e Benedetti, palla liftata in mezzo e il Monza non fatica a liberare. Ora sesto corner Cittadella



33’pt- Pirola non ce la fa. Si accascia di nuovo a terra, ora Stroppa lo toglie e al suo posto inserisce Caldirola



30’pt- Secondo angolo per il Cittadella, ma palla senza pretese. Ora resta a terra Pirola, forse per i postumi del colpo alla testa ricevuto in precedenza



28’pt- Qualche problema ora per Di Gregorio, che accusa dei fastidi alla gamba destra. Entrano i sanitari anche per lui. Di Gregorio assolutamente insuperabile in questa mezzora scarsa di gara, almeno 3 interventi di primissimo livello



27’pt- Cittadella di nuovo a fare gioco e Monza stretto tra la propria metà e il primo spicchio della metà campo ospite. Ancora grandissima parata di Di Gregorio! Antonucci apre sulla destra, trova il varco per Vita che calcia di destro e impegna il numero 16 in una grandissima parata, l’ennesima.



25’pt- Squadre di nuovo in 11 contro 11, con lo stesso Pirola che anticipa Tounkara e si rifugia in angolo



23’pt- Gioco interrotto da un paio di minuti



21’pt- Brutto scontro in area tra Tounkara che salta altissimo e Pirola: i due sbattono violentemente la testa e restano a terra. I due giocatori restano a terra, entrano i soccorsi



18’pt- Ancora Cittadella al tiro, questa volta con Antonucci che trova una deviazione. Palla in angolo



16’pt- Stroppa furioso con Gytkjaer per una triangolazione non chiusa a dovere proprio a ridosso della panchina del Monza. Il danese deve cercare di dare una svolta a un avvio di stagione tutt’altro che positivo



14’ pt- Non si placa la veemenza degli ospiti, che continuano a giocare veloci nella tre quarti d’attacco, portando pressione al portatore di palla e trovando con facilità il colpo a rete. Ora un sussulto dei locali, con Donati e Colpani sulla destra che allungano la squadra di Stroppa



10’pt- Altro miracolo di Di Gregorio, che ci mette la mano sul colpo poco oltre l’area piccola di Antonucci, servito in area da Okwonkwo. Anche in questo caso però l’arbitro aveva ravvisato una posizione di offside. Ma Cittadella molto pericoloso



7’pt- Incredibile doppia occasione per il Cittadella: Branca calcia e prende in pieno il palo, la palla arriva ad Antonucci che a butta sicura calcia e trova uno straordinario Di Gregorio a negargli la gioia del gol



6’pt- Ritmi estremamente alti in queste prime battute. Ora Cassandro arriva al tiro e Mazzitelli si prende un giallo per fallo di mano. Punizione dal limite



4’pt- Il Monza risponde con un doppio affondo sulla destra, con Ciurria prima e Donati poi. Entrambi trovano la ribattuta dei centrali difensivi ospiti, che liberano



3’pt- Cittadella pericoloso, con Okwonkwo che riceve lo scarico corto in area e calcia a rete, impegnando Di Gregorio in tuffo. Ma l’arbitro aveva fermato il gioco per posizione irregolare



2’pt- Ospiti in magli gialla subito molto alti nel portare pressione al Monza



1’pt- Prima palla per il Monza, che attacca verso la Pieri. Non molto numerosi, ma sicuramente molto numerosi i tifosi del Cittadella. Partiti



Come da programma, cerimonia di premiazione pre partita per il campione d’Europa Matteo Pessina, di Monza e cresciuto nel Monza, prima di raggiungere il titolo continentale con la Nazionale di Roberto Mancini questa estate. «Un bagai de Muncia sul tecc d’Europa, Matteo orgoglio nostro», recita uno striscione della Pieri. «Volevo ringraziare Galliani che ormai reputo un amico e tutti voi», spiega Pessina, emozionato al centro del campo, accanto alla mamma. Il sindaco Allevi gli consegna la Corona Ferrea e una targa a nome del Monza gli è consegnata proprio da parte di Galliani.



e formazioni

Monza: Di Gregorio, Donati, Paletta, Pirola, Carlos Augusto, Mazzitelli, Valoti, Barberis, Ciurria, Colpani, Gytkjaer. A disposizione: Sommariva, Caldirola, Machin, Pereira, Bettella, Siatounis, Antov, Sampirisi, Brescianini, D’Alessandro, Vignato. All: Stroppa

Cittadella: Kastrati, Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti, Pavan, Vita, Branca, Antonucci, Okwonkwo, Tounkara. A disposizione: Maniero, Cuppone, D’Urso, Beretta, Frare, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Tavernelli, Icardi, Danzi, Baldini. All: Gorini

C’è un tabù veneto nelle sfide casalinghe da sfatare e l’appuntamento è per le 14. Il Monza, da sei turni non vince in B tra le mure amiche con squadre che provengono dalla regione della Serenissima e l’ultimo successo risale all’ottobre 2000, quando a cadere per 1-0 fu proprio il Cittadella. Cittadella che però evoca innanzitutto l’amara semifinale di playoff dello scorso anno, con la caporetto in terra padovana e la rimonta rimasta incompiuta allo U-Power Stadium, che ha estromesso i biancorossi dalla finalissima per la serie A. Era il Monza di Brocchi, diverso da quello di Stroppa anche per la gestione delle fasi di gioco: i numeri dicono che nella B in corso, 1277 verticalizzazioni nelle prime 8 giornate sono un numero che nessuno è riuscito ad eguagliare con una media di 160 a partita. Di fronte oggi ci sarà però l’avversario che ha la maggior accuratezza nei passaggi, con una percentuale che sfiora il 74%. Il pericolo numero 1 per Di Gregorio si chiama Orji Okwonkwo, capace di centrare 15 volte lo specchio della porta in questa stagione e di realizzare 5 reti, una in meno di Lorenzo Lucca e Samuele Mulattieri, attuali capocannonieri. Ma sarà sfida a distanza anche tra Enrico Baldini e Dany Mota Carvalho, 15 dribbling a testa, meno soltanto di Moutir Chajia con 19 e Cesar Falletti con 18.

Oltre a Marrone, squalificato per una giornata, indisponibili gli ormai consueti Lamanna, Favilli e Barillà, oltre che Mota Carvalho e Scozzarella, operato in settimana a Bologna per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Notizie cautamente positive arrivano intanto da Finotto, aggregato alla Primavera, ma reintegrato in lista al posto dell’infortunato Barillà grazie alla modifica votata nell’ultima assemblea di Lega. Una sostituzione che è concessa solo una volta nell’arco della stagione, con un giocatore che abbia subito un infortunio che comporti un documentato periodo di inabilità non inferiore a 60 giorni consecutivi.

