Serie B: c’è Monza-Lecce, come cambia la viabilità intorno allo stadio All’U-Power Stadium domenica c’è il big match di serie B tra Monza e Lecce. E fuori dallo stadio dalle 11.30 cambia la viabilità per motivi di sicurezza.

Saranno circa duemila i tifosi in arrivo da Lecce e dal Salento per sostenere la propria squadra domenica 27 febbraio in occasione dell’incontro valido per il campionato di serie B Monza-Lecce in programma allo U-Power Stadium. Per motivi di ordine pubblico la Questura di Monza e Brianza ha chiesto al Comune di apportare alcune modifiche alla viabilità dalle 11.30 fino al termine della partita.

Sarà necessario osservare alcune disposizioni che potranno essere adottate in base all’afflusso di persone nell’area antistante allo stadio. Ad eccezione dei veicoli autorizzati non sarà possibile transitare nelle aree davanti all’U-Power Stadium lungo viale Sicilia e viale Gian Battista Stucchi (che saranno destinate al parcheggio delle tifoserie locali e ospiti), negli spazi con accesso da via della Guerrina circostanti il palazzetto Arena/Vero Volley e nella zona con entrata da via Franco Tognini e vicino allo stabile stesso (park arancione).

Vietato anche il transito sul sovrappasso (passerella ciclopedonale) di viale Gian Battista Stucchi che collega via Della Guerrina con il parcheggio del vicino ipermercato così come non si potrà transitare lungo via Tognini.

Vietata la sosta su entrambi i lati in via Tognini, come pure lungo il controviale di viale Stucchi, in direzione Villasanta, lungo i lati civici pari dello stesso (il divieto decade per i mezzi di pronto intervento e per le persone autorizzate). Nel caso in cui le autorità dovessero prevedere la chiusura di viale Sicilia, la viabilità sarà modificata dalle 11.30 nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi. In particolare, i veicoli che transiteranno in via Modigliani, una volta giunti all’intersezione con viale Sicilia, avranno l’obbligo di svoltare a destra. Chi si troverà in via Zuccoli, all’incrocio con viale Sicilia dovrà svoltare a sinistra e/o proseguire diritto. Chi percorre viale Sicilia, all’altezza con via Modigliani dovrà girare a sinistra mentre nella rotatoria tra viale Sicilia e viale Stucchi, occorrerà proseguire lungo il medesimo attraversamento.

Sette pattuglie della Polizia Locale saranno in servizio in occasione del big match di domenica che vede opposta la squadra di Brocchi alla “damigella” d’onore della classifica del campionato cadetto.

