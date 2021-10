Seregno, violento scontro all’incrocio: un uomo in ospedale È stato trasportato in ospedale in codice rosso l’automobilista di 44 anni coinvolto in un incidente a Seregno nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 ottobre.

È successo poco prima delle 19 in via San Giuseppe all’altezza di via De Sanctis, al confine con Desio. L’uomo era alla guida di una Citroen che si è scontrata violentemente con una Toyota Rav4 guidata da un ventiquattrenne, accompagnato in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la scena dell’incidente.

Seregno incidente via San Giuseppe - De Sanctis

