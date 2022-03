Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, usava la ricetrasmittente per controllare i carabinieri: spacciatore arrestato L’aveva sintonizzata sulle frequenze delle forze dell’ordine. È stata rinvenuta insieme a cocaina e a un bilancino durante le perquisizioni dei militari

Controllava la presenza dei carabinieri con una ricetrasmittente sintonizzata sulle frequenze radio in uso alle forze dell’ordine per spacciare indisturbato. Mma nulla ha potuto quando si è trovato braccato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Seregno che, mentre era bordo della sua Smart intento a cedere cocaina a un acquirente, è stato bloccato e tratto in arresto.

Il fatto è avvenuto l’altro ieri, verso le 21:30, nel quartiere Lazzaretto di Seregno, vicino all’abitazione dell’uomo, nell’ambito di uno specifico servizio di contrasto ai reati in materia di stupefacenti.

L’indagato, un 54enne di Seregno, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nullafacente, pregiudicato per spaccio di droga, è stato perquisito controllando anche la macchina e la casa. Un’operazione che ha permesso di rinvenire diverse dosi confezionate di cocaina, un bilancino di precisione, la somma contante di 100 euro ritenuto provento di illecita attività di spaccio, oltre che la radiotrasmittente configurata sulle frequenze in uso alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Seregno dove l’indomani si è tenuta l’udienza che ha convalidato l’arresto e il processo per direttissima al temine del quale gli è stata applicata la misura restrittiva cautelare degli arresti domiciliari. È anche sprovvisto della patente di guida, revocatagli in passato.

L’acquirente invece, un 52enne di Carate Brianza (MB), è stato segnalato come assuntore alla Prefettura di Monza e della Brianza.

