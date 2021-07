Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Estate anziani (Foto by Fabrizio Radaelli)

Seregno: torna il Pranzo di Ferragosto per gli over 65 Torna in presenza il “Pranzo di Ferragosto” di Seregno, l’appuntamento ormai tradizionale riservato ai cittadini ultrasessantacinquenni. Come partecipare: la certificazione vaccinale Green Pass non è obbligatoria, ma è fortemente gradita.

Torna in presenza il “Pranzo di Ferragosto” di Seregno, l’appuntamento ormai tradizionale riservato ai cittadini ultrasessantacinquenni. Torna rispettando tutte le regole anticovid e per questo gli ospiti dovranno rinunciare all’intrattenimento musicale. Poco male, sarà l’occasione per tornare a vivere un momento conviviale.

Le iscrizioni si ricevono da lunedì a venerdì tra le 14 e le 17 alla sede dell’associazione Auto Amica, via Minoretti 20 (366 1466791). La partecipazione, gratuita, è riservata agli ultrasessantacinquenni residenti in Seregno. La certificazione vaccinale Green Pass non è obbligatoria, ma è fortemente gradita.

