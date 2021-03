Seregno soccorso ha 35 nuovi volontari (boom di donne) Sono ben 35 i nuovi volontari sui quali potrà contare Seregno soccorso. Di questi, ben 27 sono donne.

Seregno soccorso può contare su 35 nuovi volontari, 8 uomini e 27 donne, di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, anche se la fascia maggiormente rappresentata è quella fino ai 25 anni. La novità è la conseguenza della conclusione del corso di formazione per addetti al trasporto sanitario, le cui lezioni si sono svolte da remoto a partire dal mese di gennaio, con la sola parte pratica ospitata dalla sede di via Stefano da Seregno, attraverso il coinvolgimento di un massimo di 4 studenti per postazione, tutti con indosso mascherina, tuta e guanti. L’iter ha quindi portato all’esame finale, suddiviso in un test teorico ed uno appunto pratico. Ora, chi lo vorrà, tra maggio e settembre, potrà seguire un secondo corso formativo, questa volta con argomento l’emergenza e l’urgenza sanitaria. «Si è trattato del primo corso in era Covid -ha spiegato il vicepresidente Stefano Pisu-, che siamo riusciti a terminare, nonostante le paure e le difficoltà. Mi sarei aspettato una gestione più complicata, come mi sarei aspettato che qualcuno degli iscritti, strada facendo, avrebbe mollato. Invece, tutti hanno tagliato il traguardo della certificazione con successo». In un contesto positivo, qualche rammarico non manca: «Purtroppo, il lato negativo di questa esperienza è che i nuovi volontari tra loro non si conoscono, non avendo mai avuto modo di interagire in aula, come accadeva negli anni scorsi. L’emergenza sanitaria ha impedito anche il pranzo di fine corso, che solitamente era l’opportunità di familiarizzare al di fuori dell’ambiente didattico».

