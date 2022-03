Seregno si mobilita per gli ucraini: il sindaco convoca una cabina di regia per prepararsi all’arrivo dei profughi

Seregno ha aperto molti canali per aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla propria nazione. In foto un gruppo di componenti della comunità ucraina di Seregno (foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno è in piena mobilitazione per contribuire ad aiutare la popolazione che fugge dalla sua nazione invasa dalle forze armate della Russia che sta distruggendo interi paesi e mietendo migliaia di vittime.

Venerdì 4 marzo a Palazzo Landriani- Caponaghi, il sindaco Alberto Rossi, dopo l’incontro in Prefettura a Monza e con Oksana Kolotynska, referente della locale comunità ucraina che conta 420 persone, in prevalenza donne, ha convocato una cabina di regia presenti gli assessori Laura Capelli (servizi sociali), William Viganò ( sicurezza), il prevosto monsignor Bruno Molinari, responsabile della comunità pastorale san Giovanni Paolo II, Mauro Brambilla, responsabile della consulta del volontariato; Gabriele Moretto, diretto della Casa di Carità; Luigi Bianchi economo del don Orione e il medico Paolo Viganò, presidente del Gsa. Il tema principale della discussione è stato come strutturare l’accoglienza dei profughi in città, che secondo le stime dell’UNHCR le persone che scappano dalla guerra superano il milione.

Il comune ha messo a disposizione un conto corrente speciale aperto alla banca Bpm- filiale di Seregno di via Montello- Circonvallazione, per chi vorrà effettuare dei versamenti di denaro, la cui causale deve essere “ donazioni Ucraina” IBAN IT77G0503433842000000019900 ). Le persone che offriranno il loro contributo nelle chiese l’ammontare verrà destinato alla Caritas Ambrosiana che a sua volta lo girerà alla Caritas di Polonia. Per chi è intenzionato a mettere a disposizioni spazi abitativi per l’ospitalità , e sono già parecchi i seregnesi che si sono offerti, scrivere a: [email protected]; Se si è a conoscenza diu persone in arrivo dall’Ucraina scrivere a : [email protected], oppure scrivere al numero di whatsapp: 333-33.23.258, tutti i giorni dalle 8 alle 21.

Per donare beni, il punto di raccolta è stato aperto nell’edificio dell’ex caserma della Polizia Stradale di via Messina, martedì e giovedì dalle 18 alle 20; sabato dalle 10.12 e 16-18; domenica dalle 10 alle 12; farmaci da donare antinfiammatori, antipiretici, garze, disinfettanti altro da kit di pronto soccorso; alimenti: scatolame, omogeneizzati, pasta, riso, e altri prodotti a lunga conservazione; coperte: no indumenti, infine se si vuole contribuire con la “spesa sospesa” è possibile metterla in pratica nei seguenti supermercati: Iperal di via Verdi, Esselunga, Eurospin, Natura Si, sul sito www.seregno.info si trova l’elenco aggiornato degli esercizi aderenti.

