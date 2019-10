Seregno, ruba il cruscotto da un’auto parcheggiata: 42enne denunciato Una denuncia per il furto ai danni di una Ford Fiesta cannibalizzata a Seregno, in zona stadio Ferruccio: un desiano nei guai per aver rotto il vetro e asportato il cruscotto.

Dal mercato nero dei pezzi di ricambio non si salvano nemmeno le utilitarie. Nel mirino di un ladro questa volta è finita una Ford Fiesta nuova di pacca, posteggiata in zona stadio Ferruccio a Seregno. Un quarantaduenne desiano è stato denunciato nel finesettimana dai carabinieri della compagnia di Seregno per furto aggravato.

In piena notte ha letteralmente strappato parte del cruscotto della Fiesta di proprietà di un ventiduenne seregnese, ma grazie al pronto intervento dell’Arma e alla collaborazione di alcuni testimoni è stato individuato. L’episodio risale alle 2.30 del mattino di domenica 13 ottobre. A quell’ora in viale Atleta, strada d’accesso allo stadio Ferruccio, non c’era praticamente nessuno tranne un quarantaduenne desiano nullafacente e incensurato, almeno fino a quel momento. Certo di essere al sicuro da occhi indiscreti, ha mandato in frantumi il finestrino lato conducente di una Ford Fiesta posteggiata lungo la strada, è entrato nell’abitacolo, ha rimosso la plancia.

I carabinieri del radiomobile della compagnia di Seregno, con il supporto dei colleghi carabinieri di Lissone, soltanto due ore hanno bussano alla sua porta, lui non ha potuto far altro che ammettere le proprie colpe. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’automobilista seregnese vittima del colpo. È probabile che il furto sia stato commesso su commissione e magari mirato al recupero di pezzi di ricambio.

