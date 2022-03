La raccolta di qualsiasi genere di materiale svolta dagli studenti dell'istituto Paci di Seregno in favore dell'Ucraina (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno per l’Ucraina, la grande raccolta dell’Istituto Paci L’istituto Paci di Seregno si è mobilitato per dare un aiuto all’Ucraina e ha raccolto beni di prima necessità in partenza giovedì 3 per Leopoli.

L’istituto Paci di Seregno si è mobilitato per dare un aiuto all’Ucraina. Martedì 1 e mercoledì 2 marzo, studenti e genitori hanno risposto in maniera generosissima e inaspettata all’appello di raccolta di beni di prima necessità lanciato dal dirigente Benedetto Colella, su segnalazione della docente di lettere Silvia Colombo. Che, appreso dalla titolare della Rgp Balls srl di Cinisello Balsamo che nell’azienda tra i dipendenti era in corso una raccolta di tutti i generi sollecitati dai molti colleghi di nazionalità ucraina e che un apposito Tir era in partenza giovedì 3 per Leopoli, aveva chiesto al preside di sensibilizzare tutti gli iscritti attraverso una mail nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio.

“Il risultato dell’appello è stato straordinario sotto tutti i punti di vista - ha detto Colella - è l’insegnamento più prezioso che potessimo impartire ai nostri studenti facendo capire loro che la violenza e l’odio non potranno mai fermare sentimenti di fratellanza e gesti di solidarietà tra i popoli”.

“È stata riempita un’aula con abiti per adulti, calze, scarpe, cappelli di lana per bambini, materiale di primo soccorso come bende, disinfettante, cerotti, pomate, ma anche generi alimentari non deperibili - ha detto l’insegnante Colombo - abbiamo così contribuito a riempire il Tir in partenza con 20 tonnellate di materiale. Noi docenti in questi giorni di guerra abbiamo cercato di tenere informati gli studenti collegandoci spesso con i principali siti di informazione italiana e commentare quanto sta succedendo in terra Ucraina. Una pagina in diretta di educazione civica molto importante”.

