Il punto tamponi per bambini, aperto ogni martedì e giovedi all'Auditorium di piuazza Risorgimento a Seregno (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, il punto tamponi per le scuole nel foyer dell’Auditorium ha esaurito la sua funzione e chiude Contagi in calo e nuove regole nelle scuole: il punto tamponi dedicato dall’amministrazione comunale di Seregno nella hall dell’Auditorium di piazza Risorgimento ha chiuso i battenti dopo tre settimane di servizio.

Il punto tamponi allestito dall’amministrazione comunale di Seregno nella hall dell’auditorium di piazza Risorgimento, ha chiuso i battenti. Dopo tre settimane di servizio, il centro, eguale a diverse strutture di vari Comuni, ha concluso la propria funzione. Il sensibile calo dei contagi registrato negli ultimi giorni e le importanti modifiche apportate lo scorso 7 febbraio dal governo alle normative per le quarantene nell’ambito scolastico (non ci sono più classi in Dad per quarantene e sorveglianza attiva) ha quantitativamente molto circoscritto l’utenza interessata al servizio.

I volontari in Auditorium martedì 1 febbraio

Il punto tamponi era rivolto esclusivamente ad alunni e studenti, compresi quelli che frequentano scuole al di fuori del territorio del comune, dal nido alle secondarie superiori, non al personale docente.

Grazie alla collaborazione con i medici, gli infermieri, gruppo comunale di Protezione Civile, Seregno Soccorso e personale amministrativo volontario, nelle sei giornate di attività del centro sono stati eseguiti un centinaio di tamponi a bambine e bambini, ragazze e ragazzi cittadini della città o che frequentano le scuole locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA