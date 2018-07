Seregno: il primo consiglio comunale del sindaco Alberto Rossi convocato a L’Auditorium Primo consiglio comunale a Seregno: appuntamento venerdì 13 luglio a “L’Auditorium” di piazza Risorgimento. Il neo eletto sindaco svelerà anche i nomi della nuova giunta.

Sarà “L’Auditorium” di piazza Risorgimento ad ospitare la prima riunione del nuovo consiglio comunale di Seregno, convocata per venerdì 13 luglio con inizio alle 21. La decisione è stata presa per favorire l’afflusso da parte del pubblico dal sindaco Alberto Rossi, che all’atto della sua proclamazione, aveva potuto constatare in prima persona come l’aula consiliare di via Umberto I, che normalmente è teatro dei lavori del parlamentino locale, rischiasse di essere insufficiente alla bisogna per un appuntamento così atteso.

La seduta sarà inizialmente presieduta dal leghista Edoardo Trezzi, nelle sue vesti di consigliere anziano, ruolo che è attribuito al consigliere con più preferenze della forza maggiormente votata tra quelle che si propongono in una tornata amministrativa. L’aula dovrà quindi scegliere la figura che la guiderà successivamente.

Il neo eletto sindaco svelerà anche i nomi della nuova giunta che lo affiancherà nell’amministrazione del Comune. Prevista anche una diretta streaming (info sul sito istituzionale).

VIDEO L’intervista a Alberto Rossi sindaco dopo la vittoria al ballottaggio

