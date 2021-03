Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Branko Sacer, primo a destra, in una foto dello scorso anno con il presidente Davide Erba ed il giocatore croato Sime Gregov (Foto by Paolo Colzani)

Seregno calcio in lutto, è morto il vicepresidente Branko Sacer Lutto al Seregno calcio: è morto il vicepresidente Branko Sacer. Il dolore dle presidente Davide Erba.

All’indomani della partita pareggiata al Ferruccio contro il Ponte San Pietro, l’ambiente del Seregno è stato colpito da un grave lutto. La società azzurra, con un comunicato su Facebook, ha infatti annunciato la scomparsa del suo vicepresidente Branko Sacer, croato, 68 anni, colpito negli ultimi mesi da una malattia fulminante, che non gli ha lasciato scampo. Manager nel settore turistico-alberghiero ed agente Fifa, Sacer viveva da tempo a Milano, dove tra il 1987 ed il 1991 era stato direttore dell’Ente Turismo Jugoslavia in Italia e dove ha intessuto rapporti di amicizia con tutti i calciatori di origine slava che hanno giocato nel capoluogo lombardo, da Zvonimir Boban e Dejan Savicevic in passato a Samir Handanovic, Ante Rebic e soprattutto Marcelo Brozovic oggi, aiutandoli a superare i problemi di ambientamento ed inserimento nella metropoli, ai quali chi arriva dall’estero va giocoforza incontro.

A Seregno Sacer era approdato nella primavera del 2019, dopo che il presidente Davide Erba aveva acquisito la proprietà della società, ed aveva lavorato per dare corpo alle ambizioni di risalita tra i professionisti, traguardo che la piazza brianzola sogna ormai da quattro decenni. Le sue ultime apparizioni al seguito della squadra risalivano allo scorso autunno, prima appunto che la patologia che lo ha aggredito lo costringesse a casa. «Sapevo della gravità delle sue condizioni - ha commentato, con un’emozione inevitabile, il presidente Erba -, ma niente mi faceva pensare ad una fine così repentina. Ci eravamo scritti pochi giorni fa e, tutto sommato, lo avevo trovato combattivo come sempre e su di morale». Il funerale di Sacer è in programma mercoledì mattina a Milano.

