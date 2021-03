Seregno, aggressione in un parco per un debito da 20 euro. I carabinieri denunciano una persona È successo sabato 13 marzo a Seregno, nel parco comunale “XXV Aprile” in Via A. De Gasperi 51. Protagonista un marocchino 28enne: insieme ad altri tre avrebbe aggredito un pakistano 34enne di Giussano. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine

Aggressione nel parco dopo una lite per un debito da 20 euro. È successo nel pomeriggio di sabato 13 marzo a Seregno, nel parco comunale “XXV Aprile” in Via A. De Gasperi 51. Protagonista un marocchino 28enne, celibe, disoccupato, in italia senza fissa dimora, già noto per reati in materia di droga, contro la persona e il patrimonio che, insieme ad altre 3 persone rimaste sconosciute, ha aggredito un pakistano 34enne di Giussano, anche lui volto noto alle forze dell’ordine per droga e reati contro la persona

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Seregno che erano impegnati a poca distanza in un servizio di pattugliamento rinforzato con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”.

Uno dei responsabili dell’aggressione è stato portato in caserma e denunciato per lesioni personali aggravate, inottemperanza del’obbligo di firma imposto dell’autorità di pubblica sicurezza. in attesa dell’espulsione.

Il pakistano è stato invece trasportato dai sanitari del “118” in ambulanza - codice verde - all’ospedale “San Gerardo” di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA