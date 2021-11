Serata di presentazione per la nuova stagione teatrale del teatro Agorà di Carate Brianza A Carate Brianza, mercoledì 17 novembre, ci sarà la serata di presentazione della nuova stagione teatrale del teatro Agorà.

Mercoledì 17 novembre verrà presentata la nuova stagione teatrale 2022 del cineteatro “Agorà”. L’ingresso all’evento, in programma alle ore 21, sarà su invito, libero e senza impegno. Gli abbonati potranno accomodarsi in sala al posto riservato, mentre agli spettatori che hanno richiesto l’invito di partecipazione sarà assegnato il posto direttamente dalla biglietteria del teatro. Come spiegato dagli organizzatori dell’evento, l’invito di partecipazione può essere richiesto direttamente alla biglietteria del cineteatro tutti i lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 17 alle 19 oppure la sera stessa dell’evento. È possibile prenotarsi inviando anche una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] o ancora telefonando o inviando un messaggio via WhatsApp al numero: 331-9872998.

