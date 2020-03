Senago spaccata in cartoleria porta rotta (Foto by Fabio Cavallari)

Senago, spaccata in cartoleria: ladri in fuga con maschere di carnevale e due zainetti Spaccata sabato notte a Senago in cartoleria. Bottino: alcune maschere di carnevale e due zainetti da bambino. Indagato i carabinieri di Rho.

Alcune maschere di carnevale, da utilizzare forse coprirsi il volto durante successive rapine, e due zainetti. È il magro bottino del furto messo a segno sabato notte alla cartoleria di via Volta a Senago. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Rho, i malviventi, tre in tutto, sono entrati in azione intorno alla mezzanotte. Dopo aver sollevato la saracinesca con un piede di porco, hanno spaccato a martellate il vetro della porta d’ingresso e si sono introdotti nell’attività commerciale. Visto che in cassa c’erano solo pochi euro, si sono accontentati delle maschere e di un paio di zainetti da bambino. Nel mettere a segno il colpo si sono anche feriti visto che il pavimento era sporco di sangue.

