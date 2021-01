Scuola, petizione per riaprire le seconde e terze medie: 11.500 firme in meno di un giorno

Anche le scuole medie si stanno mobilitando per chiedere il ritorno in presenza degli studenti di seconda e terza, destinati alla didattica a distanza dalle regole della zona rossa. La petizione ha raccolto 11.500 firme in meno di un giorno.