Scuola, il ritorno in classe del 10 gennaio sarà con le mascherine Ffp2 o Ffp3 Nuove disposizioni: la struttura commissariale che fa capo al generale Figliuolo dovrà fornirle al personale scolastico e agli studenti

Niente prolungamento delle vacanze, ma ritorno in classe alla fine delle vacanze, il 10 gennaio, con mascherine Ffp2 o Ffp3. È una delle disposizioni contenute nel decreto legge del 24 dicembre che prevede, appunto, la necessità di indossare le mascherine per studenti (non se hanno meno di 6 anni) e personale scolastico. Vale anche per gli universitari.

A far avere i dispositivi di sicurezza ci penserà la struttura che ha a capo il generale Figliuolo. Il 10 gennaio è la stessa data nella quale entrerà in vigore il Green Pass rafforzato per entrare nei parchi tematici, in generale nei luoghi di cultura, nelle palestre ma anche nei centri benessere.

