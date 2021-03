Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

i ragazzi del fermi leggono Dante nello studio di Hub Desio giovani in villa Tittoni Traversi

Scuola, il Fermi di Desio per il Dantedì: le videoletture del progetto “DivinaMente” I video delle letture di “DivinaMente”: è il progetto che ha coinvolto studenti e docenti dell’Istituto Fermi di Desio, Iti e Liceo Scienze applicate, per il Dantedì dedicato a Dante Alighieri in collaborazione con HubDesio Giovani.

I ragazzi leggono Dante “DivinaMente”. Così è stato battezzato il progetto dell’Istituto Fermi di Desio, Iti e Liceo Scienze applicate, che ha visto coinvolti 11 ragazzi, otto della 5U e 3 della 4T che hanno proposto la lettura di diversi canti della Divina Commedia. Un modo per sottolineare l’importanza del Sommo Poeta nell’anno in cui ricorre il settecentesimo anniversario della morte (avvenuta il 14 settembre del 1321) e nel giorno scelto simbolicamente perché, si pensa, possa essere il momento in cui il poeta fiorentino iniziò il suo viaggio nell’aldilà: il 25 marzo, il “DanteDì”.

Il progetto proposto dal Fermi avrebbe previsto un flashmob in piazza Conciliazione a Desio, nella mattinata di giovedì, ma le restrizioni in zona rossa non l’hanno ovviamente reso possibile.



Grazie però all’interessamento dell’assessore desiano alle politiche giovanili e cultura Cristina Redi, gli studenti con le docenti sono stati messi in contatto con HubDesio giovani che, a sua volta, ha messo a disposizione la sala di registrazione presso villa Tittoni.

I giovani, a turno e a coppie, si sono avvicendati per la registrazione della loro lettura. Mattia Redaelli e Marco Arienti hanno proposto il canto I dell’Inferno, proemiale dell’opera intera; Riccardo Farruggia e Francesco Malvezzi hanno scelto di leggere il canto di Ulisse, il XXVI dell’Inferno. E poi ancora: Simone Boveri e Anna Colombo hanno proposto il I canto del Purgatorio, Giulia Garbin il II; Simone Stefanello ed Emanuele Toschi hanno optato per il III, il canto di Manfredi, e infine Simone Angelicchio e Riccardo Giattini Gileno hanno letto il canto VI sempre del Purgatorio, il canto di Sordello e di “Ahi Serva Italia”.

Quindi, da lunedì scorso sono stati postati sulla pagina Facebook di HubDesio Giovani in un ideale cammino di avvicinamento al DanteDì.

Giovedì sera a partire dalle 21 il Comune di Desio propone la lettura di tre canti ad opera di attori professionisti: si parte alle 21 con il V Canto dell’Inferno ‘Paolo e Francesca, ad opera di Roberta Parma; alle 21,30 sarà la volta del V canto del Purgatorio ‘Pia de’ Tolomei, a cura di Andrea Bonati; quindi si conclude alle 22 con il XXXIII Canto del Paradiso ‘Fine del viaggio: la visione’ a cura di Roberta Parma.

I VIDEO PUBBLICATI SU FACEBOOK

Marco Arienti e Mattia Redaelli

Fracesco Malvezzi e Riccardo Farruggia

Anna Colombo e Simone Boveri

Giulia Garbin

Simone Stefanello e Emanuele Toschi

Simone Angelicchio e Riccardo Giattini Gileno

