Scossa di terremoto in provincia di Verona: sentita a Monza e provincia Una scossa di terremoto in provincia di Verona, nel pomeriggio di martedì 29 dicembre, è stata avvertita anche a Monza e in provincia.

Una scossa di terremoto in provincia di Verona, nel pomeriggio di martedì 29 dicembre, è stata avvertita anche a Monza e in provincia. È successo alle 15.36, magnitudo 4.4 e l’epicentro è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Salizzole,a sud di Verona al centro di un triangolo con Mantova e Legnago. Nel pomeriggio nello stesso luogo sono stati registrati altri due eventi alle 14.02 e alle 14.44. Secondo fonti locali non ci sarebbero stati danni.

Segnalazioni di cittadini che hanno avvertito la scossa a Monza, Arcore, Milano.

Alle 13.30 c’era stata una scossa forte in Croazia, avvertita nel nord Italia, fino a Milano.

