Scoprire il magico mondo delle api nel Parco di Monza: una iniziativa per i ragazzi Il Creda organizza un appuntamento speciale dedicato ai ragazzi per scoprire il mondo delle api che popolano il Parco di Monza.

Alla scoperta dell’affascinante mondo delle api all’interno del parco. Una proposta dall’inequivocabile nome “Bees for ever” (Api per sempre) rivolta ai ragazzi dai 14 ai 18 anni da parte di Creda onlus. Un’occasione per stare in mezzo alla natura, per conoscere l’instancabile lavoro delle api e per vedere da vicino come operano gli apicoltori.

Due le possibilità di partecipazione: il primo appuntamento è fissato per giovedì primo luglio dalle 16.30 alle 19; il secondo esattamente due settimane dopo: il 15 luglio sempre nel medesimo orario. Ad accompagnare i partecipanti passo dopo passo sarà l’apicoltore Luca Pisoni dell’Apicoltura PisHoney che si trova in zona Mulini Asciutti, proprio all’interno del parco. Grazie alla sua competente guida, i ragazzi potranno osservare da vicino e in tutta sicurezza le api. L’iniziativa è gratuita grazie al sostegno di Ats Brianza e il coordinamento di Csv di Monza, Lecco e Sondrio- sede di Monza e Brianza. Occorre però iscriversi a questo indirizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA