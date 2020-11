Scontro tra un’auto e una moto a Nova Milanese: ferito un 26enne In sella a una Mv Agusta, è entrato violentemente in collisione con un’auto proveniente dal senso opposto di marcia, in via Garibaldi: sbalzato dalla sella è finito rovinosamente sull’asfalto. Nella caduta ha riportato diverse ferite.

La sua Mv Agusta è completamente distrutta in particolare nella parte anteriore, ma il motociclista novese di 26 anni, coinvolto in una spaventosa carambola dovrebbe cavarsela con diverse fratture. È cosciente il centauro residente in città, che poco prima delle 14.30 di domenica 1 novembre si è scontrato con un’auto proveniente in senso opposto mentre percorreva via Garibaldi in direzione di Paderno.

La collisione è stata violentissima e il novese è rotolato per diversi metri prima di fermarsi sull’asfalto privo di sensi. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Rossa di Paderno, i carabinieri di Desio e una pattuglia della Polizia locale di via Villoresi. Questi ultimi si sono occupati di disciplinare e deviare il traffico lontano dal luogo dei soccorsi, in uno dei punti più trafficati per la viabilità intercomunale come la via Garibaldi, percorsa da centinaia di veicoli anche nel primo pomeriggio della giornata di domenica. I sanitari della Cri padernese gli hanno prestato i primi soccorsi prima di immobilizzarlo opportunamente e condurlo in ospedale.

