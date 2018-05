Scontro a Bellano tra autobus e moto, muore motociclista di Varedo Nel pomeriggio di sabato 26 maggio terribile scontro a Bellano: nell’impatto tra un motociclista e un autobus - che ha poi preso fuoco - è morto un uomo di 65 anni residente a Varedo.

Un cittadino di Varedo di 65 anni è morto a Bellano in un terribile incidente lungo la strada provinciale 72. Intorno alle 16.30 di sabato 26 maggio una moto e un autobus si sono scontrati prima dell’ingresso del Comune affacciato sul lago e in seguito all’impatto il pullman si è incendiato: lievemente ustionato solo l’autista. Ma le conseguenze peggiori sono state per il motociclista di Varedo, morto nello scontro. Stando alle prime ricostruzioni viaggiava in direzione nord, proveniente da Varenna: l’impatto è avvenuto subito dopo una curva.

