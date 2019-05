Scippa una donna su un treno, 24enne arrestato a Meda Ha strappato la borsa a una donna sul treno su cui stavano viaggiando, è scappato ma è stato individuato e arrestato a Meda. Nei guai un 24enne arrestato dai carabinieri di Seregno.

Un uomo di 24 anni, albanese, irregolare e incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri di Seregno martedì , alle 10, in via Gagarin a Meda, dopo aver strappato la borsa a una donna di 37 anni con casa nel cremasco, che come lui stava viaggiando su un treno partito da Milano ed approdato in stazione in Brianza. La vittima ha dato subito l’allarme, consentendo ai militari di individuarlo, dopo aver tentato inutilmente di disfarsi della refurtiva e di fuggire. Il processo per direttissima, celebrato poche ore più tardi, è stato aggiornato a venerdì 17 maggio, su richiesta della difesa. Il ventiquattrenne ora è libero.

