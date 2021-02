Scappa alla vista della polizia locale, ha un coltello e un grosso machete: denunciato un 21enne Denuncia a piede libero per un ragazzo di 21 anni trovato in possesso di un pugnale e di un machete. È successo vicino a cascina Tremolada di Veduggio, protagonisti dli agenti di polizia locale del comando Bevera Briantea di Veduggio e Renate.

Denuncia a piede libero per un ragazzo di 21 anni trovato in possesso di un pugnale e di un machete. È la sorte del ragazzo residente a Inverigo fermato nei pressi della cascina Tremolada di Veduggio dagli agenti di polizia locale del comando Bevera Briantea di Veduggio e Renate durante la giornata di lunedì 8 febbraio.

Gli agenti si erano recati nella zona per alcuni controlli e avrebbero notato due ragazzi con in mano due oggetti molto particolari che avrebbero tentato la fuga. Uno dei due è riuscito a dileguarsi, fuggendo nel bosco sfruttando il buco di una recinzione. L’altro invece è stato raggiunto dai due vigili della locale che, fermandolo hanno scoperto un coltello e un machete lungo più di 50 centimetri (impugnatura compresa) non dichiarati.

In mancanza di regolare porto d’armi, il comando ha dunque deciso di procedere con la denuncia a piede libero del ragazzo.

