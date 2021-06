San Giorgio, via Molinara, rotonda di San Giuseppe: a Desio in bici sul tracciato di Pedemontana per dire no all’autostrada Un gruppo di attivisti ha accolto l’invito della vice sindaco Jennifer Moro a percorrere il tracciato che Pedemontana Lombarda ha individuato sul territorio di Desio. «Noi diciamo no a una struttura di questo tipo – ha detto la candidata sindaca in pectore del centrosinistra - È fuori dal tempo»

Mattinata trascorsa in bicicletta, oggi, sabato, per il gruppo di attivisti desiani che hanno accolto l’invito della vice sindaco Jennifer Moro a percorrere il tracciato che Pedemontana Lombarda ha individuato sul territorio di Desio. «Noi diciamo no a Pedemontana – ha detto decisa Jennifer Moro, al termine del flash mob itinerante -. No a una infrastruttura di questo tipo, fuori dal tempo, tuttora disegnata su un progetto vecchio, basato su necessità ormai passate. Non se ne capisce l’utilità. Confermiamo il nostro no alla costruzione dell’autostrada».

Per lei che pare ormai la candidata sindaca prescelta dalle forze del centro sinistra cittadino, una presa di posizione chiara nei riguardi dell’infrastruttura destinata ad attraversare la città. Gli attivisti hanno percorso il tracciato che il progetto prevede in Desio. Sono partiti dal quartiere San Giorgio, dove è prevista la realizzazione del grande svincolo da 500mila metri quadrati per l’intreccio della nuova autostrada con la esistente Statale 36. Hanno sfiorato via Molinara e il suo terreno inquinato dai depositi clandestini della ’ndrangheta, dove nessuno interviene per la bonifica e dove sorgerà il centro direzionale di Pedemontana. Hanno raggiunto la rotonda di San Giuseppe, in futuro sostituita dalla galleria che permetterà di oltrepassare la ferrovia. Sono arrivati in via san Giovanni Bosco, a pochi passi dal pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove il progetto di Pedemontana stabilisce tuttora l’area di servizio da 330mila metri quadrati. Ad ogni tappa hanno appeso uno striscione con la scritta ’No Pedemontana’.

