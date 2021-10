Salute Donna: visite al seno gratuite in ottobre, il calendario degli incontri in tutta la Brianza

Un camper dell’ottobre in salute di tre anni or sono

“Ottobre in Salute… Donna 2021”. È questo lo slogan scelto dall’associazione che promuove, per il tradizionale mese dedicato alla prevenzione, visite gratuite al seno. Il camper di Salute Donna farà in alcuni comuni della Brianza dove si terrà la preziosa iniziativa promossa col patrocinio delle amministrazioni comunali ospitanti.

Tutte le donne che vogliono sottoporsi alle visite gratuite al seno, possono richiedere informazioni e prendere appuntamento, inviando una mail a [email protected] o chiamando il numero verde: 800 223295.

Ecco gli incontri in calendario per la Brianza: sabato 9 ottobre a Vimercate, dalle 8 alle 18, in piazza Roma; mercoledì 20 ottobre, ad Albiate, dalle 9 alle 18, in piazza Grandi (piazza del mercato); martedì 26, a Barlassina dalle 9 alle 12 in piazza Cavour e a Varedo, area mercatale, dalle 14.30 alle 18; mercoledì 27 a Monza, dalle 9 alle 12 in via San Fruttuoso e in via San Rocco dalle 14 alle 18; giovedì 28 in piazza Roma (arengario) dalle 15 alle 18.

