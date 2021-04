Roncello e Ornago “Plastic free”, a decine al lavoro a raccogliere rifiuti abbandonati Se per Roncello è stata la seconda partecipazione, a Ornago è stato invece l’esordio della collaborazione con l’associazione: al centro sportivo di via Carlo Porta si sono presentate poco meno di 100 persone.

Roncello e Ornago si sono svegliate più green. È andata in scena domenica 18 aprile l’iniziativa di raccolta rifiuti promossa dai comuni e dall’associazione Plastic free onlus.

Se per Roncello questa è stata la seconda iniziativa organizzata sul territorio per Ornago è stato invece l’inizio ufficiale della collaborazione con l’associazione: «Questa mattina, al centro sportivo di via Carlo Porta si sono presentate poco meno di 100 persone - il commento dell’assessore all’ambiente Stefano Galbusera - a testimonianza di quanto il tema sia caro e sentito presso i nostri concittadini e suddivisi per gruppi, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, hanno raccolto molti rifiuti non pericolosi abbandonati. Un grazie particolare ai bambini che più di tutti si sono dati da fare e che rappresentano una concreta possibilità di cambiamento ed un grande ringraziamento per il supporto operativo al gruppo Comunale Protezione Civile - Ornago. L’auspicio, da parte dell’Amministrazione è che quest’evento abbia seguito e risonanza al fine di prenderci cura ogni giorno, anche con piccoli accorgimenti, che possono e devono fare la differenza».

