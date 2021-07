Roncello: dopo la voragine, via Circonvallazione chiusa per tutta la settimana Resta chiusa almeno per una settimana la via Circonvallazione chiusa da giovedì a Roncello per il cedimento di un tratto della ciclopedonale che costeggia la via. Coinvolta anche la tubatura.

Via Circonvallazione a Roncello chiusa almeno per tutta la settimana. A comunicarlo l’amministrazione comunale. La strada è chiusa da giovedì 8 luglio, quando il violento acquazzone che si è abbattuto sulla Brianza nel pomeriggio aveva provocato il cedimento di un tratto della ciclopedonale che costeggia la via.

Dopo i primi sopralluoghi la situazione è risultata più grave di quanto previsto con danni che hanno coinvolto tutta la tubazione sottostante via Circonvallazione.

Per tutta la durata dei lavori i mezzi pesanti diretti alla zona industriale di Roncello saranno dirottati su via Leonardo Da Vinci in entrambe le direzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA