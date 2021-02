Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rissa in pieno centro a Seregno, 15 persone identificate dai carabinieri L’episodio è accaduto sabato 27 febbraio nel pomeriggio nella centralissima piazza Vittorio Veneto davanti agli occhi di numerosi presenti che hanno chiamato il 112. I militari dell’Arma sono intervenuti con due pattuglie della Stazione di Seregno subito raggiunte da altre sette.

Rissa nel pomeriggio di sabato 27 febbraio tra alcuni giovani, a Seregno, in pieno centro. I carabinieri indagano. I fatti sono avvenuti attorno alle 17 in piazza Vittorio Veneto alla presenza di numerosissimi cittadini che in quel momento affollavano la zona. Lo scontro fisico sarebbe avvenuto dopo una accesa discussione, degenerata.

I militari dell’Arma, a seguito alle numerose chiamate giunte al 112, sono subito intervenuti con due pattuglie della Stazione di Seregno subito raggiunte da altre 7 pattuglie - tra Radiomobile e Stazioni limitrofe - in servizio in quel momento nel territorio Compagnia Carabinieri. Al momento dicono dall’Arma non risultano feriti, né danni alle cose.Sono state identificate 15 persone e i militari stanno ascoltando tutti i testimoni.

