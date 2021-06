Risparmio acqua a Monza e in Brianza, nessuna ordinanza ma appello al senso civico Da BrianzAcque consigli per evitare sprechi: «si raccomanda di evitare di innaffiare orti, giardini e superfici a verde durante il giorno». Boerci: «Grazie a investimenti idraulici e a un’accresciuta sensibilità ambientale non è necessaria alcuna ordinanza “salva acqua”».

I consigli per non sprecare l’acqua di BrianzAcque. Il caldo in questi giorni è tornato a farsi sentire prepotentemente e mai come in questo periodo dell’anno è importante gestire l’acqua potabile in modo razionale e consapevole è importante. Così, con il ritorno dell’estate, BrianzAcque invita i cittadini di Monza e Brianza a contenere i consumi idrici attraverso pochi e semplici consigli anti spreco. «Premesso che l’acqua pubblica è destinata in via prioritaria ad uso umano e igienico sanitario - si legge nel comunicato BrianzAcque - si raccomanda di evitare di innaffiare orti, giardini e superfici a verde durante il giorno. Sempre in orari diurni, è preferibile non lavare autoveicoli, non impiegare l’acqua per giocare e per altri usi non essenziali».

Quest’estate però non ci saranno però delle ordinanze “salva acqua”: «Tenuto conto dei consistenti investimenti idraulici, tecnologici e digitali realizzati per l’ottimizzazione della rete idrica e, in generale, di un’accresciuta sensibilità e attenzione verso la tutela dell’ambiente, quest’anno, facciamo esclusivamente appello al senso civico dei cittadini - le parole del Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci -. Bastano davvero pochi accorgimenti, un po’ di attenzione e tutti insieme possiamo concorrere a salvaguardare l’acqua, preservandola per le generazioni di oggi e per quelle future».

I suggerimenti, volti a contenere l’utilizzo di acqua potabile di provenienza del pubblico acquedotto, sono validi per l’intera estate, fino a settembre. Per orario diurno, si intende quello compreso tra le 6 della mattina e le 22 della sera.

