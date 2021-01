Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rifiuti a Vimercate: chi ha esaurito l’ecuosacco per il secco può usare sacchetti di plastica semitrasparenti Vimercate: vista l’emergenza sanitaria per la frazione secca si possono usare eccezionalmente sacchetti normali.Il Comune di Vimercate e Cem Ambiente, hanno raggiunto un accordo. Vale per chi ha esaurito l’ecuosacco

Per la frazione secca si possono usare eccezionalmente sacchetti normali.Il Comune di Vimercate e CEM Ambiente, l’azienda che ha in appalto la raccolta dei rifiuti a Vimercate, ha raggiunto un accordo in base al quale, visto il periodo di emergenza sanitaria, è possibile conferire il secco utilizzando qualsiasi sacchetto di plastica semitrasparente.

La deroga è riservata esclusivamente ai cittadini che hanno esaurito la dotazione di ecuosacco, chi possiede l’ecuobox dovrà continuare ad utilizzarlo. Prossimamente saranno date nuove informazioni circa la distribuzione delle nuove dotazioni dell’ecuosacco. Maggior informazioni sono disponibili contattando: l’Ufficio Ecologia ai seguenti numeri di telefono 039.66.59.262 - 263. mail: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA