Rifiuti a Villasanta: dall’1 febbraio il distributore automatico di sacchi rossi in Villa Camperio Villasanta sperimenta grazie a Cem Ambiente una nuova modalità di ritiro dell’Ecuosacco. Dall’1 febbraio i sacchi rossi in un distributore automatico in Villa Camperio.

I sacchi rossi della frazione secco in Villa Camperio ma in un distributore automatico. Villasanta sperimenta grazie a Cem Ambiente una nuova modalità di ritiro dell’Ecuosacco, senza la distribuzione massiva. La dotazione si ritira al bisogno, durante l’anno, attraverso il nuovo servizio attivo dall’1 febbraio.

Come funziona il distributore? Semplice. Il macchinario collocato sotto il portico di Villa Camperio permette il ritiro tutti i giorni, in qualunque momento, negli orari di apertura della villa. Erogherà una prima parte della dotazione annuale mentre la parte restante potrà essere ritirata da agosto al momento del bisogno. Le indicazioni sono riportate sul distributore automatico

. Per ritirare gli Ecuosacchi il cittadino dovrà utilizzare la propria tessera sanitaria o quella di un componente del proprio nucleo familiare.

Non potranno ritirare i rotoli attraverso il distributore: tutte le utenze non domestiche (Ecuosacco blu). Queste dovranno recarsi in Comune presso ufficio Ecologia previo appuntamento telefonando al numero 039 23754.224 o scrivendo all’indirizzo [email protected]. N

on potranno utilizzare il distributore anche i nuovi iscritti alla Tari che potranno ritirare la loro dotazione previo appuntamento presso l’Ufficio Urp telefonando al numero 039 23754262-216-247 o scrivendo all’indirizzo [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA