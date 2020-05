Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Santimone per Areu)

Il personale del San Gerardo al lavoro nell’emergenza Covid (Foto by Santimone per Areu)

Ricerca sul Covid-19: è nato l’archivio di dati e la bio-banca di Bicocca e Asst di Monza su 1.500 pazienti Si chiama Storm ed è un archivio di dati e informazioni affiancato da una bio-banca di campioni biologici voluta da Università Milano Bicocca e Asst di Monza: servirà per la ricerca sul Covid-19.

Un super archivio di informazioni cliniche e una bio-banca con i dati e campioni dei 1.500 pazienti che sono stati ricoverati in ospedale a Monza e Desio: si chiama Storm ed è il progetto realizzato dall’università Milano Bicocca e dall’Asst che include il San Gerardo per sviluppare ricerche sul Covid-19. “Uno strumento fondamentale per individuare strategie di cura e prevenzione più efficaci contro il Coronavirus e indirizzare le scelte di politica sanitaria a breve e medio termine” scrivono San Gerardo e Bicocca, che hanno ottenuto il via libera dal comitato etico dell’Istituto Spallanzani di Roma.

«Si tratta di ricerca indipendente e no-profit, per la quale una convenzione tra le due istituzioni prevede un ufficio dedicato nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia», dice il direttore del dipartimento, Maria Grazia Valsecchi, nel comitato congiunto sostenuto anche dal direttore dell’Asst Mario Alparone. La sigla è Storm, cioè STudio OsseRvazionale sulla storia naturale dei pazienti ospedalizzati per Sars-Cov-2 e ha già permesso di individuare alcune linee di ricerca su cui lavorare e per cui sono state presentate richieste di finanziamento a bandi.

Tra i primi campi di indagine l’identificazione dei fattori di rischio per la mortalità intra-ospedaliera nei pazienti ricoverati nei reparti Covid-19, la valutazione d’impatto di un indice di fragilità sul decorso clinico, lo studio della presenza di anomalie nel sistema della coagulazione nella fase evolutiva della polmonite da Sars-Cov-2, l’individuazione di determinanti genetici dell’infezione e l’identificazione di una relazione tra età, sesso e presenza di altre patologie e il rischio di insorgenza della malattia.

Il modello di Storm è stato creato da Paolo Bonfanti, professore associato di malattie infettive all’Università di Milano-Bicocca. «Un protocollo di studio impostato utilizzando un sistema metodologico “stem and leaf” – dice Bonfanti – e strutturato in modo da essere compatibile con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Alla base c’è lo “stelo”, la registrazione dei dati fondamentali di tutti i pazienti ospedalizzati al San Gerardo. Da questo protocollo primario si diramano protocolli di studio, le “foglie”, mirati ad approfondimenti su quesiti posti in ambiti specifici: pneumologia, infettivologia, terapia intensiva e altri». Alcuni di questi protocolli di studio sono stati identificati, insieme con il pro-rettore alla ricerca, Guido Cavaletti.

A Storm si associa la bio-banca che raccoglie “ materiale biologico residuo derivante da tamponi e prelievi dei pazienti” pensato da Andrea BIondi, professore ordinario del dipartimento di medicina e chirurgia . “Obiettivo della bio-banca è supportare la ricerca biologica e genetica per ricostruire la patogenesi della malattia, migliorare i test diagnostici, sviluppare nuovi farmaci”.

In circa due mesi dall’inizio dell’emergenza - scrivono Unimb e direzione ospedaliera - la Asst di Monza ha trattato, nei due ospedali di Monza e Desio, più di 1.500 pazienti COVID, dei quali il 35,4 per cento è poi stato dimesso, mentre il 14 per cento è stato trasferito presso altre strutture a più bassa intensità di cura. L’età media dei pazienti ricoverati è stata di 65,6 anni, quella dei deceduti di 76,7 anni”.

Storm è aperto alla ricerca: i dati sono a disposizione dei centri che ne faranno richiesta e verranno autorizzati da un comitato scientifico misto Milano-Bicocca e San Gerardo. La bio-banca ha già destato l’interesse di enti di ricerca internazionali tra i quali il National Institutes of Health.

