Riaperto il reparto di pediatria dell’ospedale di Carate Brianza: «Presidio fondamentale» - VIDEO VIDEO - Porte nuovamente aperte al reparto di pediatria dell’ospedale di Carate Brianza, rimasto chiuso dal mese di luglio per problemi legati alla carenza di personale.

Porte nuovamente aperte al reparto di pediatria dell’ospedale di Carate Brianza, rimasto chiuso dal mese di luglio per problemi legati alla carenza di personale, pur garantendo in via continuativa il pronto soccorso pediatrico. Un ambiente accogliente e luminoso, con 6 posti letto che presto diventeranno 10, cui si affianca la riattivazione di alcuni ambulatori pediatrici: è così che l’ospedale di Carate torna a prendersi pienamente in carico la cura del bambino e della famiglia nella sua interezza (punto nascita e neonatologia sono sempre rimasti attivi). Il taglio del nastro, avvenuto pochi giorni fa con i primi ricoveri, è stato annunciato con soddisfazione da Nunzio Del Sorbo, nuovo direttore generale di Asst Vimercate, e dalla dottoressa Patrizia Calzi, nuovo primario di Pediatria e Neonatologia.

«Una riapertura tanto desiderata e uno dei primi punti su cui ho lavorato – ha spiegato Del Sorbo, da inizio gennaio alle redini dell’Azienda socio sanitaria - Stiamo lavorando perché questo sia il costante futuro, perché questa è una realtà ospedaliera che sul territorio è fondamentale. In questo presidio ci sono 1.500 nascite all’anno e quasi 45mila accessi al pronto soccorso (con un totale di 160 posti letto)».

La conferenza stampa organizzata per far visita alla pediatria ormai riaperta è avvenuta anche alla presenza della dottoressa Anna Locatelli, primario ostetricia e ginecologia all’ospedale di Carate ma anche direttore del dipartimento materno infantile della Asst Vimercate (ha evidenziato che a Carate le cure della mamma, del neonato e del bambino sono garantite a 360 gradi, anche con l’attivazione di nuovi laboratori per l’accoglienza e l’accompagnamento della donna), e del dottor Giovanni Materia, direttore del presidio ospedaliero di Carate, con il suo vice dott. Davide Moro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA