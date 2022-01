Residenti in allarme per un forte odore di gas, vigili del fuoco a Giussano Residenti in strada e vigili del fuoco sul posto in via Monte Cervino a Giussano nella serata di martedì 18 gennaio per un forte odore di gas nell’aria.

Residenti in strada e vigili del fuoco sul posto in via Monte Cervino a Giussano nella serata di martedì 18 gennaio per un forte odore di gas nell’aria. Le verifiche sono durate poco più di un’ora e hanno permesso di identificare l’origine in una cisterna per il Gpl in una proprietà privata che, quasi esausta, ha rilasciato l’odore che ha messo in allarme il quartiere.

Sul posto i vigili del fuoco permanenti di Seregno e i tecnici di Gelsia Reti+. Nessun pericolo per i residentiche hanno poi fatto rientro nelle abitazioni.

