Regione Lombardia: «Via libera al completamento di Pedemontana»

C’è anche Pedemontana nei piani del dopo Coronavirus di Regione Lombardia. In consiglio regionale verrà discusso un provvdimento già deliberato dalla giunta: la ricapitalizzazione di Serravalle per 350 milioni di euro che consentirà la ripartenza dei cantieri e il completamento della Pedemontana lombarda

«Ricapitalizziamo la società per 350 milioni per avere un investimento da 2 miliardi e mezzo per completare l’autostrada che da Meda andrà all’altezza di Brembate a connettersi alla A4 - ha detto l’assessore al Bilancio Davide Caparini - Un’opera fondamentale e tanto attesa per andare da Brescia e Bergamo a Varese o Malpensa, senza passare dal Milano».

È il piano straordinario da 3 miliardi che Regione Lombardia ha varato per il rilancio dell’economia, risorse straordinarie destinate alle infrastrutture, 82 milioni - il doppio rispetto a quanto stanziato dal Governo - per il pagamento degli straordinari effettuati da medici e personale sanitario che ha lavorato per combattere contro il Coronavirus, 10 milioni di incentivi alle aziende che hanno riconvertito la produzione e ora realizzano presidi sanitari indispensabili per la protezione dal Covid-19.

