Regione Lombardia, 500mila euro per accompagnare le imprese su mercati strategici La giunta regionale ha staziato 500mila euro per sostenere iniziative per accompagnare le imprese in mercato strategici.

Il progetto 'outgoing', "Percorsi di accompagnamento in mercati strategici per il sistema economico Lombardo" giunto alla terza edizione, rientra nell'ambito delle azioni previste dall' Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde.

È prevista la partecipazione di aziende lombarde che prenderanno parte a un articolato programma formativo, di accompagnamento, di missioni commerciali e follow-up.

«Con l’annullamento delle fiere - spiega il vicepresidente Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione - abbiamo scelto di investire sulla formazione e sulla valorizzazione del sistema economico lombardo verso nuovi mercati esteri attraverso la ricerca di partner commerciali per le nostre imprese. Saranno coinvolte fino a un massimo di 150 imprese che avranno la possibilità di sviluppare missioni virtuali verso mercati stranieri, con l’organizzazione di incontri con controparti selezionate, sulla base dei fabbisogni delle aziende lombarde».

«I percorsi di accompagnamento delle nostre imprese - chiarisce Fabrizio Sala - saranno individuali e personalizzati, secondo le esigenze dei settori selezionati. Il nostro scopo è aiutare le aziende lombarde anche nella fase successiva, per finalizzare potenziali accordi commerciali e attivare nuovi contatti nell’interesse del sistema economico lombardo».

