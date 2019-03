Recuperato un cervo di 200 chili in un parco pubblico di Cavenago Brianza Intervento degli agenti di polizia provinciale e del corpo della protezione civile Brianza est sabato mattina 30 marzo per recuperare un cervo di oltre 200 chili che nel suo peregrinare era finito in un parco pubblico a Cavenago Brianza.

Intervento degli agenti di polizia provinciale e del corpo della protezione civile Brianza est sabato mattina 30 marzo per recuperare un cervo di oltre 200 chili che nel suo peregrinare era finito in un parco pubblico a Cavenago Brianza. Il cervo è arrivato In Brianza - spiegano dalla polizia provinciale - probabilmente dalle montagne della bergamasca. Il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi ha commentato: «Non si tratta del primo episodio ma i nostri uomini sono preparati a far si che questi particolari incontri si risolvano senza incidenti per l’animale e per la cittadinanza.»

Le operazioni di recupero del cervo da parte degli agenti della polizia provinciale

