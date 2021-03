Raccolta differenziata dei rifiuti: ad Agrate partita la distribuzione dell’ecuosacco in sala consiliare (“con giudizio”, chiede il sindaco) Dal martedì 2 marzo (martedì e sabato dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18) è possibile approvvigionarsi. Solo il 27 marzo sarà attivato anche un altro punto di distribuzione nell’atrio della scuola primaria di Omate.

Ad Agrate Brianza, da martedì 2 marzo (martedì e sabato dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18), è attiva la distribuzione alla popolazione dell’ecuosacco per il 2021. La distribuzione è prevista presso la Sala Consiliare del Comune, in via San Paolo 24 e, limitatamente alla giornata del 27 marzo, all’atrio della scuola primaria in piazza Trivulzio ad Omate.

Nel rispetto delle norme per la limitazione della diffusione del contagio da Covid-19 gli ingressi sono contingentati con rilevazione della temperatura corporea. Al fine di evitare situazioni di assembramento, è richiesta la presenza di una sola persona per le operazioni di ritiro. «Come per tante incombenze di routine, in questo periodo ci viene richiesta una dose in più di tempo e pazienza - ha fatto sapere il sindaco Simone Sironi -. Chiedo massima collaborazione da parte di tutti per fare in modo che il servizio di distribuzione avvenga in modo ordinato e sicuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA