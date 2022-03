Questura, altre 65 persone controllate tra la stazione, piazza Castello e viale Elvezia Insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, servizio straordinario nelle aree cittadine più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano.

Nuovo controllo straordinario a Monza da parte di personale della Questura insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano nelle aree cittadine più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano.

Nel corso dei servizi, finalizzati anche al rispetto della normativa anti Covid e che hanno interessato le aree di piazza Castello, Stazione Ferroviaria, viale Elvezia e viale Sicilia sono state controllate 65 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, 26 veicoli e un bar, senza rilevare illeciti

Nei prossimi giorni le attività di controllo proseguiranno anche in altri comuni della Provincia.

Intanto, l’8 marzo, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha eseguito l’accompagnamento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari Palese di un cittadino albanese irregolare sul territorio italiano, fermato a seguito di un controllo straordinario a Limbiate e trovato in possesso di un Green pass intestato a un’altra persona. L’uomo era già stato condannato per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, nonché indagato in stato di libertà per reati analoghi e percosse. Espulso a dicembre 2020 con accompagnamento alla frontiera da parte della Questura di Brescia. A febbraio 2021 - fanno sapere dagli uffici di via Montevecchia - era stato respinto alla frontiera ed era rientrato nel territorio italiano, successivamente, in data imprecisata.

Ora sarà trattenuto presso il Cpr per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo emesso dal Prefetto di Monza e della Brianza per il definitivo allontanamento dal territorio italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA