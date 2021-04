Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

La consegna delle pizze a Ava (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Quaranta pizze in dono alle famiglie bisognose di Albiate La generosa iniziativa di “Spaccio Pizza” che ha donato una quarantina di pizze alla Associazione del Volontariato Albiate consegnate nelle mani del presidente Mario Sala, e dei volontari Romeo Venturusso, Luigi Giussani e Livio Mauri.

Pizze in dono alle famiglie bisognose di Albiate: a consegnarle a domicilio, in veste di speciali “riders”, sono i volontari dell’Ava. Grazie ad una bella collaborazione tra l’Associazione del Volontariato Albiate e la pizzeria “Spaccio Pizza” di piazza San Fermo, si è fatta rete solidale che, anche e soprattutto in questo difficile periodo emergenziale, testimonia il grande cuore dei volontari e la generosità di privati.

Il presidente di Ava, Mario Sala, ed i volontari Romeo Venturusso, Luigi Giussani e Livio Mauri, si sono ritrovati alla pizzeria di piazza San Fermo per ricevere dai titolari oltre una quarantina di pizze da consegnare alle famiglie albiatesi sostenute dal Banco Alimentare.

