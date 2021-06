“Psicomotricità all’aperto” per i bambini: a luglio, a Verano, con la Polisportiva La Polisportiva veranese organizza un corso di “Psicomotricità all’aperto”, a Verano, nel mese di luglio.

Impariamo a muoverci. A contatto con la natura. La Polisportiva Veranese organizza per il prossimo luglio la prima edizione di “Psicomotricità all’aperto” per bambini dai 5 agli 8 anni. Lo scopo è promuovere attraverso la pratica psicomotoria e il contatto con la natura una migliore consapevolezza del corpo, dello spazio e della parte più profonda del bambino. Gli incontri si terranno tutti i martedì di luglio, dalle 16 alle 17.15 e dalle 17.30 alle 18.45, al Pratone di via dei Mulini. Per informazioni: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA