Protesta dei richiedenti asilo, la Questura di Monza: «Soggetti che hanno presentato ricorsi in via di valutazione» La manifestazione di una trentina di stranieri accolti a Camparada si è tenuta in maniera pacifica. Da via Montevecchia spiegano che si tratta di casi specifici che nulla hanno a che vedere con la regolare attività degli uffici.

Si è conclusa nella tarda mattinata di mercoledì 7 aprile la manifestazione inscenata davanti alla questura di Monza di una trentina di stranieri richiedenti asilo che protestavano per presunte lungaggini nel rilascio dei permessi di soggiorno.I partecipanti, ospiti del centro di via Lario a Camparada, hanno raggiunto a piedi la stazione di Arcore, con striscioni, diretti in via Montevecchia, a Monza. Il mini corteo è stato scortato dai carabinieri.

«La manifestazione si è tenuta pacificamente e non ci sono stati problemi di sorta - dicono dalla Questura - Si è trattato di alcuni soggetti che hanno presentato dei ricorsi in via di valutazione rispetto alla loro posizione per aspetti di natura meramente burocratico amministrativa». Casi specifici, dunque. Non c’è invece alcun problema - dicono ancora da via Montevecchia - per quanto riguarda lo svolgimento e la regolarità dell’attività degli uffici della Questura che si occupano della materia.

