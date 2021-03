Proseguono le consegne dei vaccini AstraZeneca: 1800 dosi a Monza e 1700 a Vimercate Giovedì mattina 25 marzo alcuni mezzi speciali di Poste Italiane, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Piacenza e li hanno consegnati presso Asst di Monza (Ospedale San Gerardo) e Asst Brianza.

Proseguono le consegne dei vaccini anti-Covid negli ospedali brianzoli da parte di Poste Italiane. Giovedì mattina 25 marzo alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso Asst di Monza (Ospedale San Gerardo) e Asst Brianza in via Santi Cosma e Damiano al nosocomio di Vimercate dove sono stati consegnati complessivamente 3500 dosi così suddivise: 1800 a Monza e 1700 a Vimercate.

In totale il corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano ha consegnato oggi in Lombardia circa 45 mila dosi AstraZeneca. Solo lunedì 22 marzo altre 4600 dosi di vaccino Moderna erano stati consegnati tra Monza e Vimercate. Nel giro di 4 giorni sono arrivate oltre 8mila fiale in Brianza.

