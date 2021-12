Prolungamento metrotramvia fino a Vimercate: vertici tra MM e i sindaci, la Lega chiede al Governo 2,5 milioni Mentre Metropolitane Milanesi incontrano le amministrazioni comunali della zona per il progetto, l’onorevole Massimiliano Capitanio annuncia: «La Lega presenterà un emendamento alla Legge di Bilancio»

Giorni di incontri tra le amministrazioni comunali del Vimercatese e Metropolitane Milanesi per approfondire il tema del prolungamento della metrotramvia da Cologno fino a piazza Marconi a Vimercate. Il primo si è svolto lunedì 29 novembre tra la società incaricata di approfondire il percorso del futuro metrò leggero e l’amministrazione Cereda di Vimercate.

«MM ci ha chiesto di poter visionare il progetto della velostazione in piazza Marconi che ad oggi sarebbe il capolinea della tratta – ha detto il primo cittadino vimercatese -. Per ora il piano di intervento riguardo la stazione delle biciclette è stato rimandato al prossimo anno per questioni meramente tecniche».

In queste ore Metropolitane Milanesi ha in programma altri vertici e confronti con i Comuni di Agrate, Concorezzo e Brugherio per quanto riguarda la Brianza Est.

Intanto sul tema metrotramvia si muove anche il deputato leghista Massimiliano Capitanio. «La Lega presenterà un emendamento alla Legge di Bilancio per destinare 2,5 milioni di euro al prolungamento della M2 da Cologno a Vimercate. Per passare dalle parole ai fatti serve una piccola ma significativa iniezione booster a questa infrastruttura, strategica per la mobilità e per la sostenibilità della Brianza Est. La Legge di Bilancio stanzia 50 milioni per il 2022 divisi tra Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino e oltre 1 miliardo per gli anni successivi per l’estensione della rete metropolitana. Anche in vista delle Olimpiadi non è possibile sprecare altro tempo, visto che il Governo aveva già accolto un mio ordine del giorno nel dicembre del 2019 per impegnarsi a sostenere questo progetto. In questa sfida tutte le forze politiche sono impegnate trasversalmente e sono certo non mancherà il loro apporto» ha detto l’onorevole del Carroccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA