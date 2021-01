“Progetto Scuola”, Banco BPM sostiene gli istituti di Monza e Vimercate Con il ’Progetto Scuola’ Banco BPM sostiene tre istituti di Monza e Vimercate per acquistare attrezzature destinate alla didattica a distanza e per migliorare l’ambiente scolastico.

Soldi a tre scuole superiori della Brianza.Li ha ufficializzati Banco BPM, che ha impegnato la somma di 17 mila euro «per migliorare sia la didattica a distanza sia la fruizione dell’ambiente scolastico». La Brianza viene così toccata dal “Progetto Scuola” promosso dall’istituto di credito supportare gli istituti scolastici nelle diverse e più urgenti necessità scaturite dall’emergenza Covid 19.

Parte dell’importo è stato messo a disposizione del liceo classico e musicale statale “Zucchi” di Monza e ha contribuito all’implementazione della rete interna di Fibra Fttc (Fiber to the cabinet) per 1Gb, nuovi controller e access point, Cloud Monitoring, IP statico, assistenza telefonica e remota, per potenziare e stabilizzare le funzioni di didattica a distanza. A beneficiare di un’altra parte del contributo è stato l’istituto comprensivo statale “San Fruttuoso” di Monza, per l’acquisto di 2 monitor Samsung interattivi Touch Flip 2 da 65’’che saranno destinati all’implementazione della didattica digitale rispettivamente nei plessi “Alfieri” e “Sabin” e tre notebook Lenovo Essential destinati alla didattica a distanza. Infine, un’altra parte dei fondi è stata donata al liceo “Banfi” di Vimercate per contribuire all’acquisto di 30 pc Chromebook al fine di costituire la seconda aula laboratorio mobile.

«Con l’emergere della pandemia abbiamo messo in campo numerose iniziative e del Progetto Scuola siamo particolarmente orgogliosi perché ci consente di sostenere il tessuto sociale del territorio attraverso la scuola che ne è l’istituzione più importante – ha commentato Marco Aldeghi, responsabile direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM – Sostenere le scuole significa infatti investire nei giovani e quindi nel nostro futuro. Banco BPM rimane in questo modo un punto di riferimento e di supporto per le Comunità in cui opera».

