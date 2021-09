Premio Confartigianato Motori per il Gp d’Italia: Jean Alesi ospite, premi ai campioni Il Premio Confartigianato Motori 2021 va in scena martedì 7 settembre in forma ristretta e a porte chiuse. Jean Alesi tra gli ospiti dell’evento, premi ai campioni della Formula 1 e delle Olimpiadi.

In occasione del Gran premio di Formula 1 di Monza torna anche il consueto Premio Confartigianato Motori 2021 che quest’anno celebra l’attesa per il centenario dell’autodromo, nel 2022, quando cadranno anche i 40 anni del premio stesso.

L’appuntamento è in programma (in forma ristretta) martedì 7 settembre alle 11.30 nella sede provinciale di Confartigianato, in viale Stucchi 64 a Monza. L’evento si svolgerà a porte chiuse con presenze contingentate.



Confartigianato motori 2021

Una registrazione integrale verrà trasmessa il giorno successivo sul canale web Motorsport.com Italy, partner dell’evento. Un “best of” dell’iniziativa sarà poi incluso all’interno del programma “L’Italia che produce – Storie di Artigiani” in onda su Telelombardia nella puntata prevista per venerdì 10 settembre. Ospiti per un confronto l’ex pilota Jean Alesi, Riccardo Ceccarelli, medico e fondatore di Formula Medicine, Franco Nugnes, direttore di Motorsport.com Italy, Giorgio Piola, giornalista e inviato tecnico esperto di Formula 1, Mario Isola della Pirelli.

Il panel sarà intervallato dalla cerimonia di consegna dei premi di Confartigianato Motori, i riconoscimenti assegnati a piloti, meccanici, ingegneri, giornalisti e altri protagonisti del circus della F1 che si sono distinti per i loro traguardi e la loro professionalità.

I premiati sono James Vowles (Mercedes F1), George Russell (Williams F1), Max Verstappen ( Red Bull F1), Christian Horner (team principal Red Bull F1), Yuky Tsunoda (AlphaTauri F1), Carlos Sainz (Ferrari F1), Toyoharu Tanabe (Honda F1), Fabio Parola (cameraman Sky Sport F1), Andrea Stella (racing director McLaren F1).

“Negli anni il premio si è evoluto e affermato, diventando un appuntamento irrinunciabile per il mondo della velocità e per gli imprenditori di Confartigianato - scrive l’associazione di categoria - che ne traggono un grande stimolo per l’evoluzione della tecnica e per l’incremento della passione. Premi anche alla Carrozzeria Chambi di Veronica Chambi e all’Autofficina Carrozzeria Sport.

Confartigianato Motori sarà anche l’occasione per valorizzare gli atleti brianzoli che hanno partecipato ai giochi olimpici di Tokyo 2020. In accordo con il CONI e la sua delegata provinciale per la Brianza Martina Cambiaghi, a termine dell’evento verrà dedicato un momento speciale per presentare alcuni atleti del territorio che hanno partecipato alle Olimpiadi: verranno premiati con un manufatto realizzato in collaborazione tra CONI e Confartigianato.

