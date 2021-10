Precipita in cordata, alpinista di Lissone ferito nel Bresciano È stato ricoverato all’ospedale di Brescia un alpinista di Lissone di 73 anni ferito martedì in un incidente in montagna in seguito a una caduta in cordata.

È stato ricoverato all’ospedale di Brescia un alpinista di Lissone di 73 anni ferito martedì in un incidente in montagna in seguito a una caduta in cordata. È successo sul Monte Castello, sopra l’abitato di Gaino nel comune di Toscolano Maderno, poco prima delle 13. L’uomo, secondo quanto riferisce il Soccorso alpino, era primo in cordata con un’altra persona ma è precipitato per 10-15 rimanendo appeso. Scattato l’allarme, la centrale ha inviato sul posto in codice rosso l’elisoccorso e le squadre territoriali della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Dopo il recupero, intorno alle 14.30, l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA